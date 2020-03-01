Европейцы опустошили магазины из-за эпидемии коронавируса

Люди массово скупают продукты

В соцсетях появляется всё больше фотографий пустых полок в европейских магазинах. Опасаясь распространения коронавируса люди скупают продукты и средства гигиены. В Италии, Франции и Германии буквально на глазах пустеют супермаркеты.

Между тем власти ФРГ обнародовали список продуктов и вещей, необходимых на случай эпидемии коронавируса и десятидневного карантина. На этот срок нужно иметь как минимум 20 литров питьевой воды, 3 килограмма макарон или крупы, 6 килограммов консервированных фруктов и овощей, мясо, масло и муку.

Гражданам Германии предложено запастись лекарствами, свечами, фонарём, газовой горелкой, батарейками, дезинфицирующим средством и респираторами.

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