В Сирии объявлено о создании бесполётной зоны

Все нарушители будут сбиты

Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом. Власти страны обещают сбивать все летательные аппараты, нарушившие бесполётную зону, сообщает сирийское государственное агентство САНА.

По информации местных СМИ, турецкие войска продолжают атаковать сирийскую правительственную армию в Идлибе и его окрестностях. Для поддержки с воздуха активно используются беспилотники. Как утверждает руководство Сирии, Турция спасает террористов от ударов армии Башара Асада и это лишний раз подтверждает несоблюдение Анкарой сочинских договорённостей.

Обстановка в Сирии обострилась после ввода туда турецких войск. При их поддержке боевики начали наступление на позиции сирийской армии в районе Идлиба. 27 февраля в результате атаки сирийской авиации погибли 33 турецких военнослужащих. Президент Турции пообещал продолжить наступательную операцию в Сирии.

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