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В Сирии объявлено о создании бесполётной зоны

14:28
  • воскресенье
  • 01 марта 2020

Все нарушители будут сбиты

Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом. Власти страны обещают сбивать все летательные аппараты, нарушившие бесполётную зону, сообщает сирийское государственное агентство САНА.
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По информации местных СМИ, турецкие войска продолжают атаковать сирийскую правительственную армию в Идлибе и его окрестностях. Для поддержки с воздуха активно используются беспилотники. Как утверждает руководство Сирии, Турция спасает террористов от ударов армии Башара Асада и это лишний раз подтверждает несоблюдение Анкарой сочинских договорённостей.

Обстановка в Сирии обострилась после ввода туда турецких войск. При их поддержке боевики начали наступление на позиции сирийской армии в районе Идлиба. 27 февраля в результате атаки сирийской авиации погибли 33 турецких военнослужащих. Президент Турции пообещал продолжить наступательную операцию в Сирии.

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