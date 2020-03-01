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Российские военные ответили на сообщения о сбитом в Сирии самолёте

14:42
  • воскресенье
  • 01 марта 2020

Информацию назвали недостоверной

В соцсетях активно распространяется видео, на котором некие люди в военной форме снимают падающий летательный аппарат. Распространители видео утверждают, что события разворачиваются в Сирии, а на кадрах запечатлён сбитый российский самолёт Су-24.
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В связи с этим Минобороны России было вынуждено выступить с официальным заявлением. Сообщения о сбитом российском боевом самолёте назвали фейком. В ведомстве подчеркнули, что информация не соответствуют действительности, а самолёты ВКС России выполняют задачи в обычном режиме.

Тем временем в комментариях к появившемуся видео пишут, что, скорее всего, на нём запечатлён беспилотный летательный аппарат. Не исключено, что это – турецкий дрон.

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