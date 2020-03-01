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Инаугурация органа в Москве: как это было

15:09
  • воскресенье
  • 01 марта 2020

В столице появился уникальный музыкальный инструмент

Это случается с главами государств и ещё... с органами. Инаугурация - древний ритуал вступления в должность. Для инструмента, который отныне будет звучать в концертном зале "Зарядье", была придумана эффектная церемония - зрители не занимали свои места в зале, а проходили по лабиринту из света и звука.

В результате 20 тысяч человек смогли присутствовать во время этого действа, которое, наверняка, войдёт в историю, и не только музыкальную. Его уже зафиксировали в книге рекордов Гиннеса. Ольга Стрельцова делится впечатлениями (смотрите видео).

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Орган в концертном зале парка "Зарядье"
Орган в концертном зале парка "Зарядье"
Орган в концертном зале парка "Зарядье"
Орган в концертном зале парка "Зарядье"
Орган в концертном зале парка "Зарядье"
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В "Зарядье" зазвучит самый большой орган в Москве
Орган в концертном зале парка "Зарядье"
Орган в концертном зале парка "Зарядье"
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