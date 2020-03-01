ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин почтил память погибших в Чечне десантников

16:09
  • воскресенье
  • 01 марта 2020

Глава государства отметил подвиг военных

Владимир Путин почтил память погибших в 2000 году псковских десантников. Президент возложил цветы к памятнику военнослужащих 6-ой роты ВДВ, вошедшей в историю после боя в Аргунском ущелье. Тогда бойцы вступили в неравную схватку с боевиками, 84 десантника погибли.
Подвигу псковских десантников посвятили музыкальный спектакль

Глава государства посетил в Пскове храм святого великомученика и Победоносца Георгия. Он расположен на территории 104 гвардейского десантно-штурмового полка, в который входит 6-я рота. Президент присутствовал на поминальной службе по погибшим десантникам, а затем  поговорил с их родственниками.

Подвиг воинов легендарной 6-й парашютно-десантной роты навсегда останется в летописи воинской славы Отечества, сказал Путин.  "Они с честью выполнили свой ратный долг, дали достойный отпор противнику, развязавшему против России преступную войну. Мы знаем, что это был тяжелый и неравный бой", - отметил президент.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин почтил память погибших в Чечне десантников
Владимир Путин почтил память погибших в Чечне десантников
Путин почтил память погибших в Чечне десантников
Путин почтил память погибших в Чечне десантников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.