Путин почтил память погибших в Чечне десантников

Глава государства отметил подвиг военных

Владимир Путин почтил память погибших в 2000 году псковских десантников. Президент возложил цветы к памятнику военнослужащих 6-ой роты ВДВ, вошедшей в историю после боя в Аргунском ущелье. Тогда бойцы вступили в неравную схватку с боевиками, 84 десантника погибли.

Глава государства посетил в Пскове храм святого великомученика и Победоносца Георгия. Он расположен на территории 104 гвардейского десантно-штурмового полка, в который входит 6-я рота. Президент присутствовал на поминальной службе по погибшим десантникам, а затем поговорил с их родственниками.

Подвиг воинов легендарной 6-й парашютно-десантной роты навсегда останется в летописи воинской славы Отечества, сказал Путин. "Они с честью выполнили свой ратный долг, дали достойный отпор противнику, развязавшему против России преступную войну. Мы знаем, что это был тяжелый и неравный бой", - отметил президент.

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