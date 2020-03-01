ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Турки сбили два сирийских самолёта над Идлибом

16:35
  • воскресенье
  • 01 марта 2020

Пилоты успели катапультироваться

Турецкие войска сбили два самолёта сирийских ВВС в провинции Идлиб, сообщает государственное сирийское агентство SANA. Официальных комментариев от турецкой стороны нет. Известно, что пилоты успели катапультироваться, они живы.
Российские военные ответили на сообщения о сбитом в Сирии самолёте

За несколько часов до этого Сирия ввела запрет на полёты в районе Идлиба, где сейчас разворачиваются боевые действия между сирийской армией и боевиками. Наступление террористов зачастую проходит при огневой поддержке турецкой артиллерии.

Ранее сообщалось о том, что подразделения сирийской армии близ города Саракиб в провинции Идлиб сбили турецкий беспилотник. Видео с горящим дроном распространяли в соцсетях и утверждали, что на кадрах запечатлён сбитый российский самолёт. Наше Минобороны опровергло эту информацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Истребитель-бомбардировщик СУ-17 ВВС Сирии
Истребитель-бомбардировщик СУ-17 ВВС Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.