Турки сбили два сирийских самолёта над Идлибом

Пилоты успели катапультироваться

Турецкие войска сбили два самолёта сирийских ВВС в провинции Идлиб, сообщает государственное сирийское агентство SANA. Официальных комментариев от турецкой стороны нет. Известно, что пилоты успели катапультироваться, они живы.

За несколько часов до этого Сирия ввела запрет на полёты в районе Идлиба, где сейчас разворачиваются боевые действия между сирийской армией и боевиками. Наступление террористов зачастую проходит при огневой поддержке турецкой артиллерии.

Ранее сообщалось о том, что подразделения сирийской армии близ города Саракиб в провинции Идлиб сбили турецкий беспилотник. Видео с горящим дроном распространяли в соцсетях и утверждали, что на кадрах запечатлён сбитый российский самолёт. Наше Минобороны опровергло эту информацию.

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