Елена Подкаминская родила сына

Актриса скрывала факт беременности

Звезда сериала "Кухня" Елена Подкаминская в третий раз стала мамой. 21 февраля она родила сына от мужа – бизнесмена Дениса Гущина. Несколько дней актриса скрывала эту новость, но в первый день весны решила, наконец, сообщить её своим подписчикам в Instagram.

"Счастье же! Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох! Во всяком случае, 21-го числа, в самый светлый, солнечный день этого месяца, когда пахло вот этой самой, долгожданной весной, и глаза слепило от синевы небес, я родила сына!" – написала Подкаминская.

Интересно, что и о беременности 40-летней артистки никто не знал. В комментариях её окрестили мастером маскировки. Впрочем, это так и есть. От первого брака с Александром Пляцевым актриса воспитывает девятилетнюю дочь Полину, которую можно увидеть соцсетях. А дочку Еву, рождённую в браке с Гущиным в 2017 году, актриса так до сих пор и не представила широкой публике.

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