Дочь Малинина поступила в престижную консерваторию в Лондоне

Она будет учиться там 6 лет

Дочь Александра Малинина будет учиться в престижной лондонской консерватории Royal College of Music. Это учебное заведение считается одним из лучших в мире.

Устинья Малинина выбрала оперное мастерство в качестве базовой дисциплины. Обучение рассчитано на шесть лет. Отец надеется, что его дочь найдёт в Британии какую-нибудь подработку. К примеру, сможет выступить в Букингемском дворце, с надеждой или иронией предположил певец.

У 61-летнего Александра Малинина четверо детей. В браке с музыкантом Инной Курочкиной в 1981 году родился Никита Малинин. Певица Ольга Зарубина подарила Александру дочь Киру. С третьей женой – гинекологом Эммой Залукаевой (Малинной) – исполнитель живёт 30 лет. В 2000 году у пары родились двойняшки – сын Фрол и дочь Устинья.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"