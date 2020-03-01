Путин подписал законы о маткапитале и бесплатном питании для школьников

Их цель - социальная защита граждан

Президент Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала. Документ был принят Госдумой в конце февраля. Действие программы пролонгируется до 2026 года. Меняется и размер выплат: за первого ребёнка государство заплатит 466 617 рублей, за второго и последующих будут платить 616 617 рублей. Ежегодно эти суммы будут индексироваться с учётом инфляции.

Также глава государства подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов. Нормы этого документа обеспечат сбалансированное питание учеников в полном соответствии с положениями санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, что о расширении программы материнского капитала и о введении бесплатного питания для школьников младших классов президент говорил в своём послании Федеральному собранию в январе 2020 года.

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