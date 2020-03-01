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Главреда Sputnik освободили после звонка Лаврова

18:26
  • воскресенье
  • 01 марта 2020

Все задержанные в Турции журналисты находятся на свободе

В Турции полиция отпустила трёх задержанных сотрудников агентства Sputnik Turkiye и его главного редактора Махира Бозтепе. Причина их  задержания до сих пор не названа.
В Турции задержан главный редактор российского агентства Sputnik

"Трёх наших сотрудников в Анкаре отпустили. Стоило только Лаврову позвонить Чавушоглу. За что Сергею Викторовичу, как всегда, моё нежнейшее",  - написала у себя в Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян.

Напомним, что вечером 29 февраля неизвестные ворвались в квартиры трёх сотрудников турецкого бюро Sputnik в Анкаре, обвинив их в предательстве. Позднее стало известно, что полиция по непонятным причинам задержала этих трёх журналистов, но факт задержания силовики отрицали.

Днём 1 марта был задержан главред агентства. МИД России назвал действия турецких силовиков грубейшим нарушением прав журналистов. Вечером состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Турции, о котором упомянула Симоньян. По официальным сообщениям, Сергей Лавров  и Мевлют Чавушоглу обсуждали подготовку встречи двух президентов, которая намечена на 5-6 марта.

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