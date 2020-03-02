Фура протаранила автобус: кадры с места страшного ДТП под Владимиром

Один человек погиб, 16 пострадали в ДТП под Владимиром

Крупное ДТП произошло на федеральной трассе во Владимирской области. В районе города Гороховец при столкновении микроавтобуса и фуры один человек погиб, 16 пострадали. Они госпитализированы, пишут "Известия".

Как стало известно, в автобусе ехала группа строителей - они возвращались из Москвы в Нижний Новгород. Точная причина аварии пока не установлена. На месте работают все экстренные службы. Для движения на трассе "Волга" открыта только одна полоса - в сторону Нижнего Новгорода.

По информации синоптиков, в регионе отмечается гололед и туман, это могло спровоцировать аварию.

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