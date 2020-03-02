В Псковской области почтили память десантников 6-й роты

Президент возложил цветы к памятнику военнослужащих

В Псковской области в воскресенье почтили память воинов 76-й воздушно-десантной дивизии, погибших 20 лет назад в бою с бандформированиями в Чеченской республике. 29 февраля и 1 марта 2000-го года в Аргунском ущелье 6-я рота десантников вела бой с отрядом террористов, насчитывающим около двух с половиной тысяч. Выступая перед сослуживцами и родственниками погибших воинов, Владимир Путин отметил доблесть бойцов, их верность присяге и поблагодарил родителей, воспитавших героев.

Подробности – в репортаже Петра Вершинина

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