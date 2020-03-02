В России резко сократили выдачу кредитных карт

Эксперты нашли этому объяснение

В январе 2020 года россиянам стали реже выдавать кредитные карты. Число оформленный кредиток сократилось на 21,7% - до 540,2 тысячи штук. В денежном эквиваленте выдачи упали на 22,7% - 22,8 миллиарда рублей.

Как пишет РБК со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс", такое сокращение выдачи кредиток произошло впервые за последние пять лет. По словам аналитиков, продажи в этом сегменте падали и в прошлом году, однако не так резко. При этом подчеркивается, что январь - это "традиционно более слабый месяц для розничного кредитования после предновогоднего декабря".

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков рассказал, что реже всего банки стали выдавать карты с большими кредитными лимитами. По его мнению, это связано с внедрением расчета показателя долговой нагрузки (ПДН). Напомним, с 1 октября 2019 года банки при выдаче кредитов стали учитывать соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента.

"Новые выдачи кредитных карт замедляются быстрее, поскольку этот продукт долгосрочный и более "дистанционный" по сравнению с кредитами наличными", - отметила вице-президент агентства Moody’s Ольга Ульянова.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков предположил, что число держателей карт в 2020 году может сократиться в том числе из-за коронавируса. Некоторые россияне отменяют путешествия в Европу и отказываются от получения кредитных карт для расчетов за границей, говорит Волков.

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