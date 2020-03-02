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У православных начался Великий пост: правила и ограничения

09:09
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Что нельзя есть?

2 марта у православных христиан начинается Великий пост - самый строгий и продолжительный. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит вечернее богослужение в Храме Христа Спасителя, передает "ТВ Центр".

Великий пост называется также Святой Четыре-десятницей. Он был установлен в память о том, как Иисус 40 дней постился, голодая в пустыне, перед выходом на проповедь.

На протяжении всего поста, согласно церковному уставу, разрешается есть рыбу только в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим. Во все дни запрещена скоромная пища. Верующие проводят их в покаянии и молитвах.

Великий пост завершится Воскресением Христовым или Пасхой, которая приходится в этом году на 19 апреля.

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