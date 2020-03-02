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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова завершила карьеру

09:19
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Фигуристка уходит в ледовые шоу

Аделина Сотникова завершила спортивную карьеру. Об этом сообщила сама фигуристка в эфире шоу "Судьба человека".
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"Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой", - пояснила олимпийская чемпионка.

Сотникова призналась, что ей грустно и тяжело сообщать о своем решении. Спортсменка тут же заверила, что продолжит выступать в ледовых шоу. "Я так же буду радовать своих поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене, хотя я безумно скучаю, когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет", - отметила она.

Аделина Сотникова стала первой в истории России и СССР олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Она выиграла золото на Играх в Сочи. Сотникова занималась в школе московского ЦСКА с 2004 по 2017 годы под руководством тренера Елены Буяновой.

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