Минобороны России отказало турецкой авиации в гарантиях безопасности

Дамаск закрыл небо над Идлибом

Полеты над Сирией для турецкой авиации небезопасны. Минобороны России не дает никаких гарантий Анкаре после того, как Дамаск закрыл воздушное пространство над Идлибом.

Небо над Идлибом закрыли в воскресенье. Официальный Дамаск предупредил, что собьет любой самолет, нарушивший воздушные границы. Сирийская сторона будет воспринимать всю авиацию в зоне как враждебную.

В Дамаске приняли такое решение из-за резко обострившейся ситуации в провинции, отметил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев. 1 марта турецкие военные сбили два военных самолета ВВС Сирии. Пилоты успели катапультироваться. Сирийская армия в ответ уничтожила три турецких беспилотника в Идлибе и объявила небо над регионом бесполетной зоной, передает РИА Новости.

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