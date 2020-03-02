Что категорически нельзя делать в Чистый понедельник, 2 марта

Нарушение запретов чревато несчастьями

2 марта православные россияне вступают в Великий пост, который продлится 48 дней - до Пасхи, которую в этом году будут отмечать 19 апреля.

Первую неделю после Масленицы в народе называют Федоровой неделей (в память о великомученике Феодоре Тироне), Тужилками по Масленице или Сборной неделей. Последнее название связано с праздником под названием "Торжество православия", который отмечают в первое воскресенье Великого поста в память о Церковном Соборе, созванного для восстановления иконопочитания в Византийской империи.

В Чистый понедельник принято ходить в церковь, убираться дома и посещать баню. Считается, что верующий должен войти в Великий пост чистым как душой, так и телом. Поэтому 2 марта запрещено ходить грязным и в неопрятной одежде.

В первый день Великого поста верующие стараются вообще ничего не есть. Разрешено только пить воду.

В Чистый понедельник все веселья и развлечения находятся под запретом. Нежелательно даже пользоваться интернетом и включать телевизор. В этот день принято вспоминать крестные страдания Иисуса Христа и молиться, не отвлекаясь на мирскую суету.

2 марта нельзя ссориться, злиться, утаивать обиду, сквернословить и тем более драться. В Великий пост следует входить с легким сердцем, не отягощенным гневом.

В Чистый понедельник не стригутся и не покупают обувь. Согласно суевериям, эти действия могут лишить человека денег и здоровья.

Существует также запрет, связанный с разбитой посудой. 2 марта не рекомендуется выбрасывать осколки, поскольку таким образом из дома якобы уходят счастье и благополучие.

Видео: правила и ограничения Великого поста

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