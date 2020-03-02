Российскую вакцину от коронавируса испытают на мышах

Медики назвали сроки создания препарата

Сроки создания препарата от новой коронавирусной инфекции назвали в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток. По данным научного учреждения, вакцина появится в третьем квартале 2020 года, а в четвертом ее уже испытают на мышах.

"Прототип ожидается в третьем квартале 2020 года, в четвертом квартале планируется начать доклинические исследования на животных", - рассказали в НИИ агентству РИА Новости.

Эксперт уточнил, что исследования на мышах займут несколько месяцев.

Тем временем в Китае число подтвержденных случаев заражения COVID-2019 достигло 80 026 человек. 2912 из них скончались, 44 462 человека излечились. За пределами КНР случаи заражения зафиксированы в 58 странах. Заболевание подтверждено у 7 тысяч человек, 104 скончались.

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