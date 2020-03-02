Вооруженный охранник взял в заложники посетителей торгового центра в Маниле (видео)

В ТЦ слышна стрельба

Здание торгового центра в столице Филиппин Маниле оцеплено полицией. Как сообщает издание "Манила Таймс", вооруженный человек взял в заложники посетителей ТЦ – около 30 человек.

Как сообщают в полиции, почти все заложники – сотрудники центра. Напавший на них – бывший охранник мола, которого недавно уволили.

Очевидцы сообщают о стрельбе в здании ТЦ. Посетителей эвакуируют.

Видео с места захвата заложников опубликовал телеканал CCTV Asia Pacific. На кадрах видны выбегающие из дверей торгового центра люди. Движение в районе перекрыто.

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