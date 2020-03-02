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Дочь Пелагеи и Телегина показала свои творческие способности

09:51
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Малышка растет копией мамы

Певица Пелагея, которая в прошлом году рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным, опубликовала в Instagram трогательные видео с дочкой Таисией.  
"Она так быстро бегает!" Дочь Пелагеи больше похожа на Телегина

"Всем - плодотворных будней после прекрасных выходных!" - написала Пелагея, выложив подборку роликов с Таисией. Трехлетняя дочь певицы и хоккеиста растет настоящей красавицей. Она не по годам смышлена и обладает актерским талантом. К тому же она проявляет интерес к пению.

На опубликованных кадрах Таисия демонстрирует свои филологические способности. Она знает такие слова, как bird (птица), brave (храбрый), triangle (треугольник) и так далее. Слова она учит по детской книжке вместе с мамой. "Я знаю все английские языки", - утверждает девочка.  

Пелагея показала подписчикам, как ее дочка поет отрывок из песни "Любэ". "Мы пойдем с конем по полю вдвоем", - тянет Таисия.

На видео также попал момент, когда девочка лакомится компотом. "Компот… из чего только, не знаю! Из яблок, из вишни, из компота", - говорит Таисия. На последнем ролике она уплетает блин и поздравляет всех с Масленицей. 

Интернет-пользователи не перестают умиляться при виде Таисии. По мнению подписчиков, девочка очень похожа на маму. Она унаследовала не только ее красоту, но и таланты. 

- Боже мой, Полиночка, какая же вкусная она! - пишут в комментариях. 

- Очень приятно видеть такую домашнюю Пелагею! Домашнюю и счастливую маму!

- Какая чудо-девочка! С таким голосом и музыкальным слухом! Копия мамина!

- Невероятнейшая красотка растет. 

- Я еще такого чуда не видела. 

Напомним, Иван Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. В 2017 году у них родилась дочь Таисия. 26 декабря прошлого года Пелагея объявила, что рассталась с хоккеистом. По данным СМИ, спортсмен встречается с главой турфирмы Марией Гончар. По словам Пелагеи, они с экс-супругом сохранили дружеские отношения, в том числе ради дочери.

Видео: Пелагея опубликовала видеообращение по поводу развода

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