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КНДР запустила неопознанные снаряды

11:46
  • понедельник
  • 02 марта 2020

В Сеуле рассказали подробности запуска ракет КНДР

Северная Корея впервые с начала года произвела запуск двух снарядов в сторону Японского моря. Они достигли максимальной высоты в 35 километров, дальность составила 240 километров, сообщили в Сеуле.

До территории Японии ни одна ракета не долетела, это подтвердили в Токио. Власти Южной Кореи уже выразили серьезную озабоченность в связи с учениями Пхеньяна и заявили, что сохраняют боеготовность на случай любой угрозы, отмечают "Известия".

В прошлом году КНДР 13 раз проводила запуски ракет малой дальности. При этом в декабре власти страны предупредили, что скоро представят новое стратегическое оружие.

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