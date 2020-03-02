Путин: новое оружие России позволяет сохранять стратегический баланс

Россия создает ситуацию, при которой никому не придет в голову воевать с ней, отметил президент

Работая над передовым вооружением, Россия сохраняет мировой баланс и стратегическую стабильность. Что принципиально важно для международной безопасности. Об этом говорил Владимир Путин в интервью ТАСС, подчеркнув - воевать наша страна ни с кем не намерена. Шестая серия беседы с президентом опубликована на сайте информагентства.

Российская армия и ее роль в современном мире - шестой вопрос Владимиру Путину. В последние годы наши вооруженные силы были серьезно модернизированы. Сейчас в их составе 70 процентов новой техники.

Андрей Ванденко: С кем воевать собираемся?

Путин: Мы не собираемся ни с кем воевать. Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать. Чтобы никому в голову не пришло.

Ванденко: Но есть же понятие разумной достаточности...

Путин: Конечно, есть понятие. Мы именно этого и придерживаемся. На сегодняшний день мы по расходам на седьмом месте находимся. Нас обогнали США. Мне вот Дональд сказал: у них сумасшедший бюджет принят на следующий год. 738, по-моему, миллиардов. Значит...

Ванденко: Похвастался?

Путин: Нет, с сожалением сказал об этом. Сказал, слишком большие расходы. Вынужден это делать. Он вообще сторонник разоружения, как он говорит.

Однако США вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности и не дают ответа о продлении соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений, которое истекает в феврале 2021 года. Владимир Путин убежден: отказ от договоров - большая ошибка. Сегодня Вашингтон, по сути, начал новую гонку вооружений. Расходы на оборону в США постоянно растут. По затратам впереди Китай, Саудовская Аравия, Великобритания Франция и даже Япония. Россия военные расходы, напротив, сокращает, но при этом смогла создать системы вооружения, которые не имеют аналогов в мире. В частности, гиперзвуковые ракетные комплексы. Впервые сложилась ситуация, когда не мы, а нас догоняют.

"Просто, как учил товарищ Чехов, если на стене висит гиперзвуковое ружьё, в третьем акте или во втором оно должно выстрелить", - спросил Ванденко.

"Для театра это, наверное, правильно. Для реальной жизни в сфере безопасности, в сфере политики несколько другое правило действует. Знаете, какое? Оно выстрелит, если будет висеть только на одной сцене. А если будет такое же ружьё висеть на соседней сцене, то вряд ли тот, у кого оно висит рядышком, позволит себе его применять. Это и есть ситуация, которая называется стратегической стабильностью и балансом сил", - ответил глава государства.

Владимир Путин напомнил: мир удержался от крупных военных конфликтов после Второй мировой войны именно благодаря этому балансу. Но США постоянно пытались его разрушить, в частности, создавая систему ПРО.

"Полагая, что если они над собой создадут антиракетный зонтик, то тогда другая сторона не сможет соответствующим образом ответить в случае применения ими ядерного оружия. Но создав эти современные комплексы, в том числе комплексы, легко преодолевающие любую систему ПРО, мы эту стратегическую стабильность и стратегический баланс сохраняем. Принципиально важно не только для нас, но и для международной безопасности", - заявил Путин.

Следующая, седьмая серия разговора с Владимиром Путиным будет опубликована 3 марта. Речь пойдет о гражданском обществе и иноагентах.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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