Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Служу Отечеству"

Российская армия и флот надёжно обеспечивают безопасность и суверенитет нашей родины. О современных вооружениях и боевом духе защитников России смотрите специальный репортаж Дмитрия Гусева "Служу Отечеству" в понедельник в 22:30 на канале "ТВ Центр".