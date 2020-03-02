Российская армия и флот надёжно обеспечивают безопасность и суверенитет нашей родины. О современных вооружениях и боевом духе защитников России смотрите специальный репортаж Дмитрия Гусева "Служу Отечеству" в понедельник в 22:30 на канале "ТВ Центр".
Смотрите в 22:30 специальный репортаж "Служу Отечеству"
12:10
- понедельник
- 02 марта 2020
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