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Мишустин поручил при подготовке бюджета учесть новые вызовы

12:11
  • понедельник
  • 02 марта 2020

На что ориентирован главный финансовый документ страны?

Проект бюджета страны на ближайшие три года должен быть представлен на рассмотрение в Думу не позднее 1 октября. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает "ТВ Центр".

Прежде всего, главный финансовый документ будет ориентирован на решение социальных вопросов в области демографии, здравоохранения и соцзащиты. Продолжится строительство школ, детских садов и больниц, подчеркнул глава кабмина. Он также поручил при подготовке бюджета учесть прежние и новые риски и вызовы.

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