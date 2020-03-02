Мишустин поручил при подготовке бюджета учесть новые вызовы

На что ориентирован главный финансовый документ страны?

Проект бюджета страны на ближайшие три года должен быть представлен на рассмотрение в Думу не позднее 1 октября. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает "ТВ Центр".

Прежде всего, главный финансовый документ будет ориентирован на решение социальных вопросов в области демографии, здравоохранения и соцзащиты. Продолжится строительство школ, детских садов и больниц, подчеркнул глава кабмина. Он также поручил при подготовке бюджета учесть прежние и новые риски и вызовы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"