Коронавирус расширяет географию: где еще выявили заболевание?

Число заразившихся в мире почти достигло 90 тысяч

Расширяется список стран, где выявлены случаи заражения коронавирусом. В понедельник его пополнила Индонезия. Всего общее число инфицированных в мире приближается к 90 тысячам человек. В Москве проверяют пациента с подозрением на Covid-19. Сейчас он проходит комплекс диагностических мероприятий.

Лабораторный контроль за состоянием здоровья прибывших во Владивосток российских пассажиров лайнера Diamond Princess ("Даймонд Принсесс") проводится ежедневно. И на сегодняшний день признаков коронавируса у них не выявлено. Все чувствуют себя хорошо и к карантину относятся с пониманием. Жёсткие меры по пресечению проникновения в Россию китайской пневмонии приносят результаты. Всемирная организация здравоохранения внесла нашу страну в число наиболее защищенных, передает "ТВ Центр".

С 5 марта власти Сахалина прекращают авиасообщение с японским островом Хоккайдо, где резко выросло число инфицированных. Вылетающих туда в ближайшие дни предупреждают о последствиях.

К "неблагополучным территориям" относятся также Китай и Южная Корея. В Поднебесной число инфицированных уже превысило 80 тысяч, около трёх тысяч из них скончались. В Южной Корее число жертв болезни достигло 26 человек. В Сеуле дезинфекцию проводят круглосуточно.

Вспышка коронавируса зарегистрирована на всех континентах. Общее число заразившихся за пределами Китая уже превысило семь тысяч человек. Главным очагом инфекции в Европе остаётся Италия. Там число заражённых за сутки увеличилось в полтора раза – больны почти 1600 человек. 29 скончались. Во Франции, где известно о двоих погибших, отменены все массовые мероприятия, в том числе знаменитая книжная ярмарка.

Накануне список стран, где обнаружена инфекция, пополнили популярные у туристов всего мира Чехия и Доминиканская Республика. В католической Латинской Америке даже Церковь допустила изменения в богослужебной практике. Теперь во время причастия так называемую гостию – облатку – священник кладёт прихожанину не в рот, а даёт в руки.

А в Северной Америке всё внимание приковано к США – там зафиксирована уже вторая смерть от коронавируса. Что бьёт по позициям Дональда Трампа – демократы обвиняют президента в неспособности защитить своих граждан.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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