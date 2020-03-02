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В США приготовились к "супервторнику"

12:13
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Кто выбыл из президентской гонки?

Американские демократы готовятся к так называемому "супервторнику" - первичное голосование за кандидатов пройдёт сразу в 14 штатах, сообщает "ТВ Центр".
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И буквально накануне этого события главные конкуренты Дональда Трампа  лишились одного сторонника. О выходе из гонки сообщил Пит Буттиджич после сокрушительного поражения на праймериз в Южной Каролине. Хотя ранее ему удалось заручиться неплохой поддержкой в Айове и Нью-Гемпшире.

На решение теперь уже бывшего кандидата немедленно отреагировал Дональд Трамп. Хозяин Белого дома предположил - голоса оппонента теперь заполучит Джо Байден, который долгое время считался лидером среди демократов, однако в последнее время начал сдавать позиции. А вот Берни Сандерса, по мнению Трампа, демократы выведут из игры.

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