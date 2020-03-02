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Бывший комбат "Айдара" заявил о своем задержании по запросу России

12:14
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Он был задержан в Европе

Интерпол по запросу России задержал бывшего командира украинского батальона националистов "Айдар" (запрещен в России) Сергея Мельничука. Его взяли на границе Греции и Болгарии. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети и попросил украинских дипломатов обеспечить ему защиту, передает "Газета.Ru".

Напомним, по версии следствия, в июне 2014 год Мельничук в сговоре с Надеждой Савченко - устроил минометный обстрел мирных районов Донбасса, жертвами которого стали и наши коллеги с ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

В связи с убийством журналистов Басманный суд Москвы еще 6 лет назад заочно арестовал Мельничука. Сам он в эфире украинских телеканалов неоднократно хвастался, что лично взял в плен десятки военных, в том числе якобы из России.

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