В крымском сафари-парке "Тайган" родились львята с уникальным окрасом

В дикой природе они почти не встречаются

В Крыму готовится к открытию крупнейший в Европе сафари-парк "Тайган". Решение суда ещё впереди, но жизнь в саване продолжается. Совсем недавно на свет появились львята с уникальным белым окрасом. Это первый случай в истории парка. Да и в дикой природе таких животных практически не встретишь. В мире насчитывается всего 300 особей.

Уже не мяукает, но пока не царь зверей. Грозный звук больше похож на рык и лай сторожевой собаки. Смотрители объясняют – львята только второй раз вышли на прогулку без мамы и впервые видят журналистов. Рядом с рыжим – два белых малыша. Это не альбиносы, а редкий вид. Короткий и пушистый мех, небольшая кисточка на хвосте и глаза с золотым отливом, передает "ТВ Центр".

Уникален не только цвет, но и шерсть. Здесь, например, есть мягкий подшерсток и верхняя жесткая шерсть. Если с возрастом ничего не изменится, то мех у этих львов будет, как у кошек породы турецкая ангора.

Разноцветное потомство – первый случай за всю историю парка. Да и таких сочетаний родителей в дикой природе не встретишь. Белые львы настолько редкие животные, что их существование официально подтвердили менее 50 лет назад. В дикой природе они практически не выживают. Сородичи их не принимают, белая окраска мешает охотиться, а мех привлекает браконьеров.

Еще два рыжих малыша появились на свет всего неделю назад. И тоже у разноцветной пары львов. Детеныши станут главной достопримечательностью после открытия парка.

Сейчас парк закрыт до завершения различных судебных разбирательств. Против Зубкова заведено уголовное дело. Причина – укус львом жительницы Кирова. Работники парка уверяют - посетительница была нетрезвой и нарушила технику безопасности. Претензии есть у экологов и ветеринаров. Помочь в решении проблем парка пообещал глава Крыма Сергей Аксенов.

Совместно с министерством экономического развития была составлена дорожная карта. Часть уже реализована. Например, оформлена аренда земли под надписью "парк львов –Тайган". Решается вопрос с выделением территории для развития. В Крым уже везут африканских жирафов, а у многочисленных медведей наконец-то появится своя саванна. Парк, скорее всего, откроется уже в апреле.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Республика Крым.

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