К чему это приведет?

Российские военные не могут гарантировать безопасность авиации Турции в небе над Сирией. Такое заявление сделали в нашем Центре по примирению. Ранее из-за обострения ситуации в зоне деэскалации Идлиб Дамаск был вынужден закрыть воздушное пространство над провинцией. На фоне роста напряжённости в регионе Турция перестала сдерживать потоки мигрантов в Евросоюз.

25 обстрелов со стороны боевиков за сутки. Такие данные приводят в российском Центре по примирению враждующих сторон. Под огонь попали 15 населенных пунктов. Накануне были сбиты два самолета Военно-воздушных сил Сирии, передает "ТВ Центр". В министерстве обороны Турции этот факт подтверждают, однако не берут на себя ответственность за атаку.

В свою очередь сирийские силы ПВО уничтожили шесть ударных беспилотников вооруженных сил Турции. После этого Дамаск объявил о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб. В российском Центре по примирению заявили, что в таких условиях не могут гарантировать безопасность полетов турецкой авиации над Сирией.

Неспокойно и на европейских рубежах. 12 тысяч человек - беженцы из Сирии, Ирака, Афганистана - через открытые турецкие границы штурмуют греческие. Ведут себя агрессивно. В кадр попало избиение двух журналистов на острове Лесбос.

Греческие полицейские остужают пыл толпы слезоточивым газом и шумовыми гранатами. Военные вдоль побережья раскатывают колючую проволоку. Против непрошенных гостей и местные жители. Ночью на острове Лесбос совершенно случайно сгорел центр временного размещения беженцев, ранее открытый ООН, но так и не заполненный. Мигранты объявлены исключительной угрозой национальной безопасности.

Старый Свет готов сплотиться перед общей угрозой. В Бундестаге призвали не допустить повторения наплыва мигрантов в Германию. Президент Франции Макрон пообещал помочь Греции и Болгарии защитить границы от вторжения нелегалов. Председатель Евросовета Шарль Мишель намерен лично посетить греко-турецкую границу и оценить ситуацию на месте.

Евросоюз обвиняет Турцию в нарушении соглашения 2016 года. Тогда Анкара за существенное вознаграждение из Брюсселя согласилась стать буферной зоной для мигрантов, сдерживать их поток в Европу. Однако с началом идлибской операции президент Эрдоган заявил, что открывает границы.

В турецкой столице крепнут и антироссийские настроения. Удалось освободить троих журналистов российского агентства "Спутник". Корреспонденты были задержаны накануне, их увезли на допрос прямо из офиса, а ранее неизвестные ворвались в квартиры репортеров, угрожали и обвиняли их в предательстве - в редакции работают преимущественно граждане Турции. В российском МИД ранее призвали турецкие власти обеспечить безопасность журналистов.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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