Вильфанд рассказал об аномальном тепле в Москве перед 8 марта

В четверг будет около 10 градусов тепла

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с 5 по 7 марта в Москве установится теплая малооблачная погода без осадков.

Со вторника, 2 марта, все ночные температуры поднимутся выше нулевой отметки. К четвергу столбики термометров покажут около 10 градусов тепла. В первой половине недели возможен небольшой дождь, но 5, 6, 7 марта осадков не ожидается. По словам Вильфанда, похолодания в ближайшее время не произойдет.

"В целом на всей территории страны температура в марте прогнозируется практически везде выше нормы", - цитирует синоптика РИА Новости. Заметнее всего погодные аномалии в Москве, а также в Поволжье, Саратовской, Ульяновской, Волгоградской областях.

Температура воздуха на юге страны, как отметил Вильфанд, "вызывает зависть". В Краснодарском крае и Крыму ожидается до 15 градусов тепла, а в Черноземье - около 18 градусов.

Холода сохраняются лишь в Бурятии, Читинской области и на юге Иркутской области, а также на Камчатке и тихоокеанском побережье Хабаровского края.

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