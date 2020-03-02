ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вильфанд рассказал об аномальном тепле в Москве перед 8 марта

10:17
  • понедельник
  • 02 марта 2020

В четверг будет около 10 градусов тепла

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с 5 по 7 марта в Москве установится теплая малооблачная погода без осадков. 
В Москве из-за аномальной погоды очнулись сурки

Со вторника, 2 марта, все ночные температуры поднимутся выше нулевой отметки. К четвергу столбики термометров покажут около 10 градусов тепла. В первой половине недели возможен небольшой дождь, но 5, 6, 7 марта осадков не ожидается. По словам Вильфанда, похолодания в ближайшее время не произойдет.

"В целом на всей территории страны температура в марте прогнозируется практически везде выше нормы", - цитирует синоптика РИА Новости. Заметнее всего погодные аномалии в Москве, а также в Поволжье, Саратовской, Ульяновской, Волгоградской областях.

Температура воздуха на юге страны, как отметил Вильфанд, "вызывает зависть". В Краснодарском крае и Крыму ожидается до 15 градусов тепла, а в Черноземье - около 18 градусов. 

Холода сохраняются лишь в Бурятии, Читинской области и на юге Иркутской области, а также на Камчатке и тихоокеанском побережье Хабаровского края. 

Видео: в Москве из-за аномальной погоды очнулись сурки

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Теплая погода
Теплая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.