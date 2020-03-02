Олимпиада в Токио пройдет без зрителей из-за коронавируса

Организаторы обеспечат безопасность спортсменов

Организаторы Олимпиады-2020 в Японии рассматривают вариант проведения Игр без зрителей. Из-за угрозы смертельного коронавируса состязания могут пройти в телевизионном режиме. Это альтернатива полной отмене соревнований.

Япония уже вложила в подготовку к Олимпийским Играм около 12 миллиардов долларов. Токио намерен сохранить Олимпиаду и многомиллионные телевизионные контракты, пишет Daily Mail.

С таким подходом согласны и в Международном олимпийском комитете. Его президент Томас Бах заявил, что МОК в тесном сотрудничестве с правительством Японии и оргкомитетом игр работает над тем, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей. Так что подготовка к Олимпиаде в Токио должна идти по графику - невзирая на ситуацию с коронавирусом.

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