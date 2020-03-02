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Меган Маркл захотела стать супергероиней

10:49
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Ее агент подыскивает подходящие предложения

Меган Маркл мечтает вернуться на киноэкран в образе супергероини. По слухам, ее агент Ник Коллинз уже подыскивает для герцогини подходящие предложения.
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Источник The Sun заявил, что супруга принца Гарри открыта для предложений. Она уже начала озвучивать мультфильмы для студии Disney, но ей хочется чего-то большего. Герцогиня Сассекская намерена либо озвучить супергероиню из вселенной Marvel, либо самой ее сыграть. 

"Она знает, что не сможет вытянуть на себе весь фильм как актриса. Люди не смогу забыть, что она Меган Маркл. Однако она настроена вернуться в актерскую профессию и думает, что блокбастер с участием многих супергероев - это то, что ей нужно… это то, что принесет ей прибыль, но при этом не потребует играть главную роль", - сказал собеседник издания. 

Отметим, что компания Marvel, которая снимает фильмы о супергероях, является дочерней фирмой Disney. 

Ранее сообщалось, что Меган Маркл решила наладить контакты с голливудскими звездами. Чтобы принц Гарри не терялся на их фоне, она якобы попросила его похудеть и сменить гардероб. 

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Напомним, в январе супруги отказались от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они решили добиться финансовой независимости и жить на две страны - в Канаде и Великобритании. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности.

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