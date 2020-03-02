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Путин рассказал о жалобах Трампа

10:55
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Президент США сетует на большие военные расходы

Москва не намерена участвовать в гонке вооружений. Россия не собирается ни с кем воевать – а создает условия, чтобы никому не пришло в голову на нее напасть, заявил Владимир Путин. Президент России рассказал, как Дональд Трамп жаловался ему на непомерные военные расходы США.
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"Мне вот Дональд сказал, у них сумасшедший бюджет принят на следующий год, 738, по-моему, миллиардов… Сказал, слишком большие расходы. Вынужден это делать. Он вообще сторонник разоружения, как он говорит", — сказал российский лидер в интервью в рамках проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

Президент России заметил, что США далеко впереди по затратам на оборону. Путин напомнил, что Россия занимает седьмое место в мире по военному бюджету – 48 миллиардов долларов. Затраты США в 16 раз превышают российские показатели.

Россия, по словам Путина, придерживается принципа "разумной достаточности". Москва действительно работает над модернизацией техники. Как отметил российский лидер, развивать и совершенствовать военную технику необходимо для "стратегической стабильности и баланса сил". Это принципиально важно для международной безопасности, подчеркнул Владимир Путин.

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