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Стильная Пугачева появилась в Кремле

11:27
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Там выступила ее давняя подруга

Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин пришли на концерт Лаймы Вайкуле, который состоялся в Кремлевском дворце в воскресенье, 1 марта.  
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Звездные супруги стали почетными гостями на концерте. Как пишет портал dni.ru, им отвели гримерку напротив той, в которой одевалась Лайма Вайкуле. Пугачева и Галкин заняли "правительственную" ложу на уровне амфитеатра, где они могли спокойной наслаждаться выступлением подруги, не привлекая к себе  общественного внимания. 

Впрочем, скрыться от зрителей они не смогли. Их "рассекретила" Вайкуле: "Алла и Максим спрятались, но они здесь присутствуют, и мне очень волнительно - буду стараться". Артистка также попросила у них прощения по случаю последнего дня Масленицы. 

Алла Пугачева пришла на мероприятие в серебристом брючном костюме с открытыми плечами. Сверху она накинула светлое пальто. Стильный образ дополнили остроносые туфли и клатч. Прическа с высоким начесом и легкий макияж сделали ее неотразимой.  

Галкин опубликовал в сториз Instagram видео, на котором Примадонна хлопает и подпевает Вайкуле из своей ложи. Звезда в этот момент исполняет песню "Прощание Славянки". 

Под конец шоу Пугачева и Галкин вышли на сцену и поздравили певицу с успехом.  

Отметим, что 65-летняя Вайкуле и 70-летняя Пугачева тесно общаются. Минувшим летом они весело отдыхали в Латвии, где записали несколько забавных видео

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