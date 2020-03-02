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Скрывшегося с чужим ребенком таксиста нашли в Москве

11:19
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Малыша передали родителям

Столичная полиция нашла таксиста, который уехал, не высадив ребенка. Как выяснилось, ребенок спал в машине. Родители, приехав в Мытищи, вышли из машины и забыли забрать малыша.
Таксист снял с банковской карты пассажира почти полмиллиона рублей

Сотрудники полиции передали ребенка родителям. Куда увозил малыша таксист, не сообщается.

Ранее появилась информация о том, что в Москве водитель такси забрал людей с улицы Ильинка, отвез в Мытищи, высадил их и уехал со спящим ребенком в неизвестном направлении, напоминает Агентство городских новостей "Москва". 

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