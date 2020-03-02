Летевший транзитом через Москву пассажир заразился коронавирусом

Гражданин направлялся из Ирана в Китай

Заражение новым типом коронавируса выявлено у пассажира, летевшего транзитом через Москву. Иностранный гражданин прибыл в Пекин из Москвы рейсом "Аэрофлота" 29 февраля, сообщили в посольстве России в КНР.

"По информации Комитета по здравоохранению Пекина, у иностранного гражданина, прибывшего 29 февраля в Пекин из Москвы рейсом SU204 российской авиакомпании "Аэрофлот", подтвердился диагноз респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса Covid-19. Пассажир следовал из Ирана транзитом через московский аэропорт Шереметьево", — приводит сообщение российской дипмиссии "Интерфакс".

По данным дипломатов, все 20 пассажиров-россиян, которые прибыли одним рейсом с этим больным, доставлены в специально переоборудованную гостиницу для прохождения медицинского осмотра. Ни у одного из них симптомов Covid-19 не выявлено.

Тем не менее, как сообщили в посольстве, пассажиры, сидевшие в самолете в непосредственной близости от больного, останутся изолированными и пройдут обязательный 14-дневный карантин. Среди них двое граждан России. Остальные пассажиры смогут покинуть гостиницу 2 марта.

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