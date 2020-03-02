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Мать Амаяка Акопяна умерла в возрасте 88 лет

12:02
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Врачи боролись за ее жизнь несколько дней

Оперная певица Лия Акопян скончалась утром в понедельник, 2 марта, в клинической больнице имени Боткина.
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Как сообщает "Московский комсомолец", Лию Акопян госпитализировали 25 февраля. Ее привезли из квартиры на Кутузовском проспекте, где она жила со своим сыном - актером и фокусником Амаяком Акопяном. 

У пенсионерки упало давление. Медики диагностировали у нее дыхательную недостаточность. Они боролись за ее жизнь несколько дней, однако их усилия не увенчались успехом. 

Лия Акопян работала ассистентом своего супруга - фокусника Арутюна Акопяна. Затем она окончила консерваторию и стала певицей. Акопян-старший скончался в 2005 году в возрасте 86 лет.

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