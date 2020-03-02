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Сергунина: Москва поможет 100 компаниям повысить экспортный потенциал

12:18
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Стартовал новый проект Московского экспортного центра

Сто столичных компаний могут принять участие в новом коммуникационном проекте Московского экспортного центра. Они получат поддержку в продвижении и привлечении целевой аудитории на зарубежных рынках, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
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"Для компаний разработают единый фирменный стиль, который будет использоваться во время бизнес-миссий, региональных мероприятий и презентаций. Это повысит узнаваемость их продукции как на внутреннем, так и на мировом рынке. Кроме того, организации включат в специальные электронные и бумажные каталоги на девяти языках, которые отправят в торговые представительства России за рубежом", - сказала Сергунина.

Каждая компания получит электронные профили в каталоге "Сделано в России". Их содержание оптимизируют для достижения высоких позиций в интернет-поисковиках, а также переведут на девять языков: английский, датский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, польский, португальский и французский.

Чтобы стать участником программы, необходимо заполнить анкету экспортной готовности, подготовить простой пакет документов и заявку. Документы следует направить в Московский экспортный центр в срок с 2 по 31 марта 2020 года. Подать документы можно, лично посетив центр, либо отправив по электронной почте: info@moscow-export.com.

Подать заявку на участие в программе могут компании, зарегистрированные в Москве более шести месяцев. Дополнителььные требования: активная экспортная деятельность, наличие своего бренда, логотипа, фирменного стиля, сайта с полезной информацией о деятельности и новостях компании, а также опыт участия в международных мероприятиях. Кроме того, как минимум половина сотрудников предприятия должна работать на территории столицы, и у нее не должно быть задолженности по налогам более 100 тысяч рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Московский экспортный центр (МЭЦ) создан правительством Москвы. Одна из ключевых задач МЭЦ - сохранить лидерство Москвы по объемам экспорта среди регионов России и увеличить базу действующих и потенциальных московских экспортеров. Здесь предприниматели могут получить финансовую и нефинансовую поддержку, а также помощь по принципу единого окна в продвижении продукции столичных производителей на зарубежные рынки.

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