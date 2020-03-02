23-летнюю дочь Спилберга задержали за домашнее насилие

Ее жених высказался об инциденте

Полицейские американского города Нэшвилл задержали 23-летнюю Микаэлу Спилберг, приемную дочь режиссера Стивена Спилберга. Девушку заподозрили в домашнем насилии.

Микаэлу Спилберг задержали в 06:30 в субботу, 29 февраля. "Это правда", - сказал телеканалу Fox News 47-летний Чак Панков, жених Микаэлы. По его словам, инцидент произошел в результате недоразумения. "Никто не пострадал", - подчеркнул Панков.

Дочь знаменитого режиссера провела в полицейском участке 12 часов, после чего ее выпустили под залог в тысячу долларов.

Микаэлу Спилберг арестовали примерно через неделю после того, как она призналась, что стала сниматься в фильмах для взрослых. Таким образом, по словам девушки, она решила стать финансово независимой. Микаэла сказала, что родители были "заинтригованы" известием о ее сфере деятельности.

Первая супруга родила от Спилберга сына. Сейчас режиссер женат на Кейт Кэпшоу, которая подарила ему троих детей. Кроме того, супруги усыновили троих детей, включая Микаэлу.

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