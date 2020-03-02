Греф рассказал Путину о прибыли Сбербанка

Президент провел встречу с главой Сбербанка

Чистая прибыть Сбербанка за прошлый год составила 860 миллиардов рублей. Об этом в понедельник в Кремле Владимиру Путину доложил председатель правления кредитной организации Герман Греф, передает "ТВ Центр".

По его словам, растет число клиентов как среди юридических, так и физических лиц. Порядка 20 процентов займов для малого и среднего бизнеса выдаются в автоматическом режиме в кратчайшие сроки.

Важное событие для банка - создание безопасной "облачной" платформы, которая разрабатывалась совместно с правительством Москвы. На ее базе будут созданы аналогичные сервисы для учебных заведений и медучреждений.

"К сожалению, геополитические риски таковы, что мы не можем позволить, чтобы в какой-то момент времени нас отключили от сервисов. Поэтому в 2014 году мы приняли решение о создании новой платформы. Платформа, так называемая микросервисная, не связана между собой, и если один сервис отказывает, то вся остальная платформа абсолютно независима. В традиционной архитектуре это невозможно, пропадает функциональность всей платформы", - рассказал Греф.

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