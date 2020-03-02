В документах МОК оказались поддельные подписи Родченкова

Об этом рассказал адвокат российских биатлонисток

Скандал на слушаниях в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Международный олимпийский комитет предоставил в качестве ключевых доказательств по делу российских биатлонисток поддельные документы.

Об этом заявил адвокат Алексей Панич, который защищает интересы Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Спортсменки были пожизненно дисквалифицированы в ноябре 2017 года за нарушение антидопинговых правил. А их результаты на Олимпийских играх в Сочи аннулировали.

По словам Панича, на всех письменных показаниях Григория Родченкова - бывшего главы московской антидопинговой лаборатории - стоят фальшивые подписи. К такому заключению пришли российские и британские эксперты. Адвокат также отметил: большинство предъявленных МОК обвинений были сняты ещё в досудебном порядке. Биатлонистки требуют компенсацию в десятикратном размере.

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