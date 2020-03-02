Россиянам предложили ипотеку на курортах под 2,7%

Воспользоваться льготами могут все желающие

Льготные ипотечные кредиты под 2,7% для приобретения недвижимости в курортных поселениях предложили россиянам. Воспользоваться льготами могут все желающие, независимо от места проживания.

Льготная ипотека — это часть госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", принятой в мае 2019 года. Она ставит целью сохранение доли сельского населения страны на уровне не менее 25,3% от общей численности - в том числе за счет создания необходимой инфраструктуры и улучшения жилищных условий.

В списке, представленном минсельхозом Краснодарского края - 1687 населенных пунктов. Среди них и популярные курорты, и поселки на первой линии моря. В частности, в перечень включены станица Анапская, курорт Архипо-Осиповка, села Высокое в пригороде Адлера и Галицыно недалеко от Красной Поляны, а также Абрау-Дюрсо, пишут "Известия".

Программа сельской ипотеки стартует в марте 2020 года. По данным Минсельхоза России, в ней пожелали участвовать все российские регионы.

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