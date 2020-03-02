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17-летняя модель насмерть подавилась шоколадом

12:48
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Она потеряла сознание в подъезде дома

17-летняя девушка, которая участвовала в конкурсах красоты, скончалась в подмосковном городе Котельники. По предварительным данным, девушка подавилась шоколадкой.  

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Инцидент произошел в подъезде одного из домов. Модель общалась со своим знакомым. Когда девушка подавилась шоколадкой и потеряла сознание, молодой человек вызвал скорую помощь. Врачи на смогли спасти красавицу.  

Подробности произошедшего устанавливаются.

Как передает РЕН ТВ со ссылкой на правоохранительные органы, причиной смерти на самом деле могло стать отравление медицинскими препаратами.

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