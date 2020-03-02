Когда откроется новый участок Некрасовской линии метро

Информация для пассажиров

Уже в этом месяце первых пассажиров примет новый участок Некрасовской ветки от "Косино" до "Лефортово". В него входит и крупный пересадочный узел Нижегородская, передает "ТВ Центр".

Сейчас там завершается монтаж инженерных систем, в основном связанных с управлением движением и обеспечением пожарной безопасности. Кроме того, на финальной стадии наладка эскалаторов и вентиляции. Сразу после запуска розовой ветки будут усилены работы на других линиях метро.

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