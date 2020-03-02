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Всех контактировавших с зараженным коронавирусом россиянином обследуют

15:08
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Определен круг лиц, с кем общался заболевший

В понедельник оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом официально подтвердил первый в столице диагноз этого заболевания у москвича. Сообщается, что болезнь проходит в лёгкой форме, передает "ТВ Центр".

Лица, с которыми он посещал Италию и общался после возвращения в Москву, были определены незамедлительно. "Они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование", - сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19.

 

 

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