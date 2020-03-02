Врачи Морозовской больницы спасли глаз 15-летней пациентки

Как им это удалось?

Операция, которая войдёт в историю медицины. Так специалисты говорят о том, что удалось сделать микрохирургам из детской Морозовской больницы. Они восстановили глаз у юной пациентки после тяжелейшей травмы.

Сейчас Софья видит даже последнюю строчку таблицы, и это просто фантастика. Ведь совсем недавно она чуть было не потеряла глаз. В новогоднюю ночь гуляла с одноклассниками, как вдруг совсем близко взорвалась петарда.

Осколок попал 15-летней девочке прямо в левый глаз, разорвав глазное яблоко и роговицу. Скорая сразу доставила Софью в Морозовскую больницу – и уже утром врачи провели первую операцию, передает "ТВ Центр".

"Мне удалили инородное тело из глаза, 8 ресничек, наложили 30 швов, и какое-то время я не могла открыть глаз, потому что было больно уже после операции", - рассказала она.

Тогда медики дежурной бригады даже не предполагали, что глаз удастся восстановить и девочка снова сможет видеть. Травма тяжелейшая. Речь шла о неотложной помощи и, скорее всего, установке протеза в будущем. Однако глаз буквально собрали по кусочкам. Затем - еще три операции.

"Было необходимо восстановить анатомическую структуру органа для возможности в последующем провести высокотехнологическое медицинское вмешательство с вторичной имплантацией искусственного хрусталика, чтобы дать возможность глазу видеть максимально, насколько это возможно", - рассказала врач-офтальмолог Морозовской больницы Сюзанна Асатрян.

Оказалось, что возможно даже невозможное. Сначала девочка начала видеть лучи света, затем - различать силуэты, а заключительная операция полностью вернула ей зрение. Случай уникальный.

"Успешно выполненная первичная хирургическая обработка пациента на предыдущих этапах позволила нам с применением ультрасовременных средств получить максимальную зрительную реабилитацию ребёнка. При такой тяжелейшей травме на следующий день после операции острота зрения составила 90 процентов. В мировой литературе таких результатов не описано", - говорит заведующий отделением микрохирургии глаза Морозовской больницы Леонид Кононов.

Самое современное оборудование, высококлассные специалисты. Искусственные хрусталики здесь имплантируют даже новорождённым. Сюда приезжают дети со всей страны. В Морозовской больнице ежегодно проводят около трёх тысяч микрохирургических операций. Но эта точно войдет в историю.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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