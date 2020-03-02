Появились подробности трагедии на праздновании Масленицы в Подмосковье

После гибели россиянина и его дочери возбудили дело

Трагедией завершилось празднование Масленицы в подмосковных Электроуглях. Там во время соревнований внедорожников погибли мужчина и его 3-летняя дочь, передает "ТВ Центр".

Возбуждено уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье "Причинение смерти по неосторожности". Всё произошло в деревне Марьино. Один из автомобилей застрял в грязи. Его начали буксировать при помощи лебёдки. Но в какой-то момент трос оборвался.

"Оторвалось самодельное установленное зацепное устройство. Это устройство отлетело в мимо проходивших мужчину и её трехлетнюю дочь, от полученных травм потерпевшие скончались на месте. К настоящему времени завершён осмотр места происшествия. Проводятся допросы, назначены экспертизы", - указали в СКР.

Вопросы есть и к организаторам праздника. В частности, машины оказались в неогороженной зоне. А также на месте не было дежурной бригады скорой помощи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"