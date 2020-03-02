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"Чародеи" обманули россиян на 2 млн рублей

15:56
  • понедельник
  • 02 марта 2020

В их офисе прошли обыски

Два миллиона рублей удалось выманить якобы потомственной целительнице и её помощникам у доверчивых граждан. Работали чародеи по всей стране. Размещали в интернете заманчивые объявления о чудесной даме, которая способна избавить от любых болезней и проблем, передает "ТВ Центр".

Граждане звонили, ну а дальше - дело техники. А чтобы маги не запутались в словах, на столах лежали шпаргалки. Стоимость первого сеанса была около 30 тысяч рублей, дальше тарифы росли. В офисе полицейские обнаружили пачки купюр, а ещё множество флешек, телефонов,  даже бухгалтерских книг. Правда, все люди, находившиеся в офисе, утверждали, что не знали, что участвуют в обмане.

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