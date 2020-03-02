Врач одобрила 16-часовое голодание по примеру Бабкиной

Звезда за короткий срок скинула 22 килограмма

Сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян с одобрением высказалась о диете, которой придерживаются певица Надежда Бабкина и актриса Нонна Гришаева.

Надежда Бабкина за три месяца похудела на 22 килограмма. Она села на диету, которую ей посоветовала Нонна Гришаева. "Она видит, что я себя во всем ограничиваю, и говорит мне: 8 и 16, больше не работает ничего", - сказала художественный руководитель ансамбля "Русская песня" на шоу Леры Кудрявцевой.

Суть диеты заключается в том, чтобы в течение восьми часов не ущемлять себя в еде, а следующие 16 часов полностью отказаться от пищи. Можно только пить воду и чай без сахара.

В НИИ Питания РАН такую диету назвали классическим вариантом питания. "Это полезно, наукой одобрено. Мы это используем очень широко, рекомендуем для всех людей, потому что наш желудочно-кишечный тракт должен отдыхать, нельзя его постоянно нагружать. Восемь, максимум десять часов в течение суток отводится на то, чтобы принимать пищу", - цитирует Ольгу Григорьян "Говорит Москва".

При этом диетолог призвала относиться к такому типу похудания "без фанатизма". Эта диета не подходит людям с диабетом и другими проблемами со здоровьем.

Видео: Временно доступен. Надежда Бабкина

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