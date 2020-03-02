ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Голубкина показала фото красавца-сына от Фоменко

13:47
  • понедельник
  • 02 марта 2020

Ему прочат карьеру модели

Актриса Мария Голубкина выложила в Instagram фотографии своего 16-летнего сына Ивана, рожденного в браке с шоуменом Николаем Фоменко. 
Изумительная красавица! В Сети появилось фото дочери Голубкиной и Фоменко

Артистка показала подписчикам четыре фотографии, на которых Иван позирует в белой рубашке и крупных очках. Слегка растрепанные волосы и задумчивый взгляд придают молодому человеку поэтический образ. 

Поклонники тут же начали сравнивать Ивана с Голубкиной и Фоменко. Многие сочли, что он похож больше на отца, чем на мать. Сама Голубкина написала в комментариях, что сын наполовину похож на нее, а наполовину - на Фоменко.  

Впрочем, самые рассудительные фолловеры посчитали, что сходство с родителями не имеет особого значения. Главное, что парень кажется интеллигентным, обаятельным и глубоким. К тому же многие сошлись во мнении о том, что Иван вырос настоящим красавцем и что ему можно работать моделью. 

- Сложно сказать, на кого больше похож сынуля... смотришь, мама... присмотришься, вроде, папа... короче, 50 на 50, очень красивый парень у вас, - пишут в Сети.

- Фирменный отцовский нос и мамина изюминка.

- Такой серьезный мальчик. Очень похож на папу.

- Какой приятный парень, красавчик! Что значит дети рождены в любви! 

- На папу похож.

- Ой, какой! Машенька, ему бы пошла роль учителя в пьесе "Безымянная звезда".

Мария Голубкина и Николай Фоменко жили в браке с 1995 по 2008 годы. В 1998 году у них родилась дочь Анастасия, в 2003 году - сын Иван. Анастасия учится на менеджера, а Иван пока не определился со сферой деятельности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Мария Голубкина
Мария Голубкина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.