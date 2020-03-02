Голубкина показала фото красавца-сына от Фоменко

Ему прочат карьеру модели

Актриса Мария Голубкина выложила в Instagram фотографии своего 16-летнего сына Ивана, рожденного в браке с шоуменом Николаем Фоменко.

Артистка показала подписчикам четыре фотографии, на которых Иван позирует в белой рубашке и крупных очках. Слегка растрепанные волосы и задумчивый взгляд придают молодому человеку поэтический образ.

Поклонники тут же начали сравнивать Ивана с Голубкиной и Фоменко. Многие сочли, что он похож больше на отца, чем на мать. Сама Голубкина написала в комментариях, что сын наполовину похож на нее, а наполовину - на Фоменко.

Впрочем, самые рассудительные фолловеры посчитали, что сходство с родителями не имеет особого значения. Главное, что парень кажется интеллигентным, обаятельным и глубоким. К тому же многие сошлись во мнении о том, что Иван вырос настоящим красавцем и что ему можно работать моделью.

- Сложно сказать, на кого больше похож сынуля... смотришь, мама... присмотришься, вроде, папа... короче, 50 на 50, очень красивый парень у вас, - пишут в Сети.

- Фирменный отцовский нос и мамина изюминка.

- Такой серьезный мальчик. Очень похож на папу.

- Какой приятный парень, красавчик! Что значит дети рождены в любви!

- На папу похож.

- Ой, какой! Машенька, ему бы пошла роль учителя в пьесе "Безымянная звезда".

Мария Голубкина и Николай Фоменко жили в браке с 1995 по 2008 годы. В 1998 году у них родилась дочь Анастасия, в 2003 году - сын Иван. Анастасия учится на менеджера, а Иван пока не определился со сферой деятельности.

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